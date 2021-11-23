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Тело Марадоны было захоронено без сердца

Полина Долганова

Общество
Тело Марадоны было захоронено без сердца
Только Марадона мог в одном матче забить сразу два мяча, эмоции вокруг которых не утихают до сих пор / Фото: www.youtube.com

Тело аргентинского футболиста Диего Марадоны захоронили без сердца. Об этом в своей книге написал журналист Нельсон Кастро.

По его словам, группа преданных фанатов Марадоны планировала выкопать сердце из могилы легенды футбола. Эта информация распространилась в обществе, и сердце было извлечено из тела.

Кроме того, орган представляет особую ценность для изучения причины смерти футболиста.

— Сердце Марадоны весило полкилограмма, это было очень большое сердце. Обычно оно весит 300 граммов, и хотя у него было сердце спортсмена, которое само по себе большое, оно было увеличено из-за чего-то другого. Это было из-за сердечной недостаточности, — цитирует публициста испанская газета Marca.

Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет. Созданная для расследования обстоятельств смерти Марадоны медицинская экспертная комиссия подготовила окончательный доклад, в котором действия бригады скорой помощи, выезжавшей на вызов Марадоны, названы недостаточными и неосторожными. Комиссия считает, что Марадоне не обеспечили нужный уход и лечение. Эксперты предположили, что это могло стать причиной его смерти.

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