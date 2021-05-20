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Фигурантам дела о смерти Марадоны предъявили обвинения в умышленном убийстве
Фото: instagram.com/maradona

Фигурантам дела о смерти Марадоны предъявили обвинения в умышленном убийстве

Евгения Владимирова

В мире

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения в умышленном убийстве семерым фигурантам дела о смерти Диего Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет.

В число обвиняемых входят нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас. Обвинения основаны на выводах экспертной комиссии, передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Ранее сообщалось, что медицинская экспертная комиссия, созданная для расследования смерти Марадоны, подготовила окончательный доклад для отправки в судебные органы. В нем действия медицинской бригады, ответственной за помощь легендарному футболисту, были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. По мнению комиссии, Марадоне не обеспечили нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Кроме того, медики установили точное время смерти экс-футболиста — во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.

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СпортДиего Марадонасмерть футболиста
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