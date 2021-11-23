Школьникам Подмосковья на «Уроке цифры» расскажут о разработках видеоигр
Подмосковным школьникам в рамках «Урока цифры» расскажут о разработке видеоигр. Ребята смогут получить полезную информацию для развития в этой отрасли.
Специалисты расскажут, на каких платформах ведется разработка игр. Школьники смогут попробовать себя в роли разработчиков.
Сообщается, что урок будет проходить в формате интерактивного тренажера. По сюжету школьники попадут в обстановку игры и смогут доработать ее изнутри — им нужно будет создавать персонажей, связывать элементы, подбирать анимацию.
Для школьников разных возрастов установлены определенные роли. Ученики начальных классов на время станут программистами и аниматорами. Те, кто учатся в средних классах, — тестировщиками, маркетологами и гейм-дизайнерами. Старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров, передает портал «Подмосковье сегодня».
До этого сообщалось, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу участников «Урока цифры». Как отмечают организаторы, участие в подобных уроках является уникальной возможностью для детей получить новые навыки.