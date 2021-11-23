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Школьникам Подмосковья на «Уроке цифры» расскажут о разработках видеоигр

Ирина Игнатенко

Общество
Школьникам Подмосковья на «Уроке цифры» расскажут о разработках видеоигр
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Подмосковным школьникам в рамках «Урока цифры» расскажут о разработке видеоигр. Ребята смогут получить полезную информацию для развития в этой отрасли.

Специалисты расскажут, на каких платформах ведется разработка игр. Школьники смогут попробовать себя в роли разработчиков.

Сообщается, что урок будет проходить в формате интерактивного тренажера. По сюжету школьники попадут в обстановку игры и смогут доработать ее изнутри — им нужно будет создавать персонажей, связывать элементы, подбирать анимацию.

Для школьников разных возрастов установлены определенные роли. Ученики начальных классов на время станут программистами и аниматорами. Те, кто учатся в средних классах, — тестировщиками, маркетологами и гейм-дизайнерами. Старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу участников «Урока цифры». Как отмечают организаторы, участие в подобных уроках является уникальной возможностью для детей получить новые навыки.

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