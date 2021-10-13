Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу участников «Урока цифры»

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Московская область вошла в тройку лидеров по числу учеников, вовлеченных в федеральный проект «Урок цифры», сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

В рамках урока учащиеся 1–11-х классов знакомятся с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы и узнают о возможностях его использования на примере профессии учителя.

По итогам первой недели во всероссийской образовательной акции «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» приняло участие 102 094 школьника Москвы и Московской области.

Всего по России в акции приняли участие свыше одного миллиона человек.

Как отмечают организаторы, участие в подобных уроках является уникальной возможностью для детей получить новые навыки. Занятия ориентированы на разные возрастные группы, чтобы и старшим, и младшим школьникам не было скучно.

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый технопарк «Московский транспорт». Здесь ребята могут посетить различные тематические занятия. На базе технопарка действуют четыре лаборатории.