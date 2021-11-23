Музей Победы проведет кинопоказ памяти Нины Руслановой

Фото: Виктор Борисов / ТАСС

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 23 ноября приглашает посетителей на бесплатный просмотр картины «Дважды рожденный», который состоится в память о народной артистке Российской Федерации Нине Ивановне Руслановой.

События фильма «Дважды рожденный» происходят в Белом море в 1942 году. Новобранец Андрей Булыгин назначен на небольшое судно, доставляющее на линию фронта бойцов и вооружение. На обратном пути немецкие истребители топят корабль, в живых остается только Андрей. Выбравшись на лед, он вступает в неравную схватку с холодом и атакующим его с воздуха немецким летчиком.

Нина Русланова блестяще сыграла мать главного героя.

Драма будет демонстрироваться в кинозале музея, а также в течение всего дня на сайте онлайн-кинотеатра «Поклонка», сообщает пресс-служба организации.

В воскресенье, 21 ноября, в пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили о смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Руслановой.

За творческую карьеру актриса сыграла во многих культовых лентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.