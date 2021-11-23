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Более 1,8 тысячи человек без QR-кодов не пустили в электротранспорт Казани за день

Полина Долганова

Общество
Более 1,8 тысячи человек без QR-кодов не пустили в электротранспорт Казани за день
Фото: Pixabay

Почти две тысячи человек без QR-кодов о вакцинации от COVID-19 не пустили в транспорт в Казани за день. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Так, вечером 22 ноября проверяющие не пустили в транспорт 817 человек.

За первую половину того же дня контролеры высадили из транспорта 786 пассажиров. В метро трех граждан передали полиции, 126 человек пытались пройти в метрополитен без кода, а еще у 11 граждан QR-коды оказались недействительными. Семь человек попытались проникнуть в метро с кодами, у которых истек срок работы. 96 пассажиров хотели пройти в метро со справками о вакцинации только первым компонентом, а четыре гражданина были вакцинированы дважды, но не имели QR-кода.

Еще 509 человек выгнали из транспорта за вторую половину понедельника, 22 ноября.

Кроме того, 470 пассажиров без кодов не смогли воспользоваться трамваями и троллейбусами за вечер 22 ноября. 11 человек пытались развязать конфликт, в результате чего на места инцидентов прибывала полиция, пишет РИА Новости.

В городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана с 20 ноября требуют QR-коды о вакцинации против коронавируса. Их проверку проводят перевозчики.

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