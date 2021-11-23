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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве семи путепроводов на развязке ЮВХ и рокады

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве семи путепроводов на развязке ЮВХ и рокады
Фото: Пресс-служба МУФ
Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Строительство семи путепроводов на пересечении Юго-Восточной хорды и Южной рокады запланировали в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что дорожную развязку возведут в районе Каспийской улицы и 1-го Котляковского переулка.

— Транспортную развязку возведут в рамках строительства Южной рокады на участке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка. Это сложный инженерный объект в рамках которого планируется построить десять искусственных сооружений — семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев оценил готовность указанного участка Южной рокады в 36 процентов. Сейчас на месте строительства работают свыше 500 специалистов с применением 65 единиц техники.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что в настоящий момент рабочие возвели семь из десяти опор путепровода на участке Кантемировской улицы от развязки с Пролетарским проспектом.

— Пролетное строение готово на 20 процентов, выполняется укрупнение блоков на стапеле и на временных опорах, — уточнил он.

По словам Кравцова, на съезде с Кантемировской улицы на Юго-Восточную хорду стартовало строительство пролетного сооружения.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкция Волоколамского шоссе от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до реки Сходни близится к завершению.

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