Учебный корпус возведут по реновации в районе Раменки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, проспект Вернадского, 12сБ Карта всех событий

По программе реновации на западе Москвы будет построен образовательный комплекс на 425 мест. Об этом сообщил во вторник, 23 ноября, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В столичном районе Раменки в рамках утвержденной адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021–2024 годы запланировано строительство учебного корпуса на 300 мест с детским садом на 125 воспитанников, — заявил руководитель департамента.

Он уточнил, что новый корпус обеспечит жителей района дополнительными учебными местами. Комплекс будет находиться по адресу проспект Вернадского, владение 12б.

В программу реновации в районе Раменки включены два дома, расселение которых должно начаться до 2024 года. В рамках первого этапа планируют расселить жителей домов на улице Лобачевского, дом 106, и Мичуринский проспект, дом 54/4.

Днем ранее, 22 ноября, Сергей Левкин сообщил, что в районе Москворечье-Сабурово начали строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и тренажерным залом. Он отметил, что площадь здания составит около 2,5 тысячи квадратных метров. Руководитель департамента заключил, что ввод здания в эксплуатацию запланировали на 2023 год.