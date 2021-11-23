Учебный корпус возведут по реновации в районе Раменки
По программе реновации на западе Москвы будет построен образовательный комплекс на 425 мест. Об этом сообщил во вторник, 23 ноября, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
— В столичном районе Раменки в рамках утвержденной адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021–2024 годы запланировано строительство учебного корпуса на 300 мест с детским садом на 125 воспитанников, — заявил руководитель департамента.
Он уточнил, что новый корпус обеспечит жителей района дополнительными учебными местами. Комплекс будет находиться по адресу проспект Вернадского, владение 12б.
В программу реновации в районе Раменки включены два дома, расселение которых должно начаться до 2024 года. В рамках первого этапа планируют расселить жителей домов на улице Лобачевского, дом 106, и Мичуринский проспект, дом 54/4.
Днем ранее, 22 ноября, Сергей Левкин сообщил, что в районе Москворечье-Сабурово начали строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и тренажерным залом. Он отметил, что площадь здания составит около 2,5 тысячи квадратных метров. Руководитель департамента заключил, что ввод здания в эксплуатацию запланировали на 2023 год.