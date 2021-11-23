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«Мама постоянно на меня кричала»: Лариса Долина рассказала об отношениях с родителями

Анна Михалюк

Общество
«Мама постоянно на меня кричала»: Лариса Долина рассказала об отношениях с родителями
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, как складывались ее отношения с родителями.

Певица поделилась, как в 16 лет ее из Одессы вместе с творческим коллективом, где она пела, отправили в Болгарию. В поездку нужно было взять карманные деньги, однако семья, которая испытывала финансовые трудности, не была к этому готова.

— Где-то папа нашел 20 долларов, две зарплаты на это потратили. Деньги зашили мне в каблук в босоножки. В итоге меня никто не проверял. И на эти 20 долларов в Болгарии я какую-то ерунду купила: рубашку, мониста какие-то. Я помню, как приезжаю домой. Мама была очень жестким человеком, она всегда на меня кричала: по причине, без причины. Просто кричала, и все. И я с детства помню ее крик: «На что ты потратила эти 20 долларов?». В итоге папа за меня заступился, но порвал все то, что я привезла, — рассказала артистка в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Долина вспоминает, что отец был очень уравновешенным человеком и редко злился.

— Я очень любила своих родителей, особенно папу, потому что мне с ним было хорошо и спокойно. Мама дает 15 копеек на сосиски в школу, а папа — рубль. С папой можно было пошептаться о чем-то, о чем с мамой заикнуться было нельзя. Папа меня всегда понимал, принимал и был на моей стороне, — рассказала артистка.

Со своей дочерью Лариса Долина выстраивала доверительные отношения: не кричала, принимала такой, какая она есть, и не повторяла ошибки своей матери:

— Я понимала, что мне себя со своей дочерью нужно вести с точностью до наоборот. Я хочу стать ее подругой, иначе не смогу в тяжелые моменты жизни ей помочь.

Ранее дочь певицы рассказала о расставании Ларисы Долиной с третьим мужем.

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