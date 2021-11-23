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Лариса Долина рассказала о новой влюбленности и замужестве

Анна Михалюк

Общество
Лариса Долина рассказала о новой влюбленности и замужестве
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о своем отношении к замужеству и новой влюбленности.

Певица была в официальном браке трижды, причем все ее экс-мужья были музыкантами.

— Удобно, когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе нужно. Он находится рядом. Он понимает, что нужно, чтобы звучал голос, чтобы ты была в форме, в хорошем настроении. Но инициатором расставаний всегда была я, — рассказала Долина в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

На вопрос о том, влюблена ли певица в кого-то сейчас, она ответила, что да, но при этом замуж не собирается.

— Не хочу больше, — сказала артистка.

Имя избранника она не назвала.

Первым супругом певицы был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, вторым — бас-гитарист Виктор Митязов, а третьим — продюсер Илья Спицын. Последние официальные отношения завершились у артистки в 2016 году.

Ранее Лариса Долина рассказала, как сбежала от первого мужа, который регулярно выпивал, в Одессу с полуторагодовалой дочерью на руках.

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