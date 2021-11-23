«Не могла жить с алкоголиком»: Лариса Долина рассказала о расставании с первым мужем

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Народная артистка России, певица Лариса Долина рассказала, почему распался ее брак с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским, от которого она родила дочь Ангелину.

— Я решила развестись со своим мужем. Линочке было полтора годика, наверное. Я в охапку ее схватила и уехала в Одессу к маме. Я больше не могла жить со своим мужем-алкоголиком. Это ежедневное беспробудное пьянство, которое довело меня до ручки. Я увезла Линочку к бабушке, которая сразу вышла на пенсию. Родители не осуждали меня. Мне надо было определяться: уже почти был коллектив, мы начали ездить на гастроли. И началась работа. Я бы даже сказала пахота. Но это приносило мне удовольствие, — рассказала артистка.

Во второй раз Лариса Долина вышла замуж за бас-гитариста Виктора Митязова, брак с ним продлился 11 лет. В третий раз избранником певицы стал продюсер Илья Спицын. Пара зарегистрировала отношения в 1998 году, а в 2016 стало известно об их расставании.

Ранее Лариса Долина рассказала о том, как складывались ее взаимоотношения с родителями.