Политолог назвал условие заключения нового контракта на транзит между Украиной и РФ

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Политолог Михаил Погребинский заявил, что у Киева есть только один путь, чтобы заключить новое соглашение с Москвой на транзит газа.

Эксперт отметил, что существует немало факторов, влияющих на дальнейшую судьбу «транзитных» отношений России и Украины. В частности, запуск «Северного потока — 2».

В настоящее время двусторонние отношения находятся на столь низком уровне, что говорить о каком-либо российско-украинском сотрудничестве сложно.

По мнению Погребинского, киевским чиновникам ничего не остается, как вести переговоры с Россией через европейских посредников.

— Одна надежда — на европейских партнеров, которые могут уговорить Россию продлить договор, — отметил он в комментарии Nation news.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Киев заинтересован в продлении договора на транзит газа из России через всю украинскую территорию на максимальный срок — 15 лет. По его словам, Киев уже ведет переговоры с Европой, поскольку во многом решение этого вопроса зависит от Брюсселя, передает «Царьград».

Ранее Зеленский предложил снизить стоимость транзита газа для Европы.