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Зеленский предложил снизить стоимость транзита газа для Европы

Иван Юминов

В мире
Зеленский предложил снизить стоимость транзита газа для Европы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщили в администрации украинского лидера в среду, 17 ноября.

— Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке нашей страны в связи с напряжением вокруг украинских границ, а также об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование. Владимир Зеленский поблагодарил за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, в частности, за твердые сигналы, которые выразила Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита в Вашингтон, — говорится в сообщении.

Стороны, как уточняется, обсудили ситуацию на границе Белоруссии. Они констатировали, что это результат гибридной атаки, требующей совместных усилий.

Зеленский обговорил в этом контексте сотрудничество между Украиной и Европейским союзом (ЕС) в миграционной сфере и возможности помощи на границе с Белоруссией. Украинский лидер также подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» якобы является угрозой безопасности для всего ЕС.

Кроме того, Украина выразила готовность снизить стоимость транзита газа на своей территории. Киев способен предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива, отмечается на сайте ведомства.

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель о миграционном кризисе. Лидеры договорились, что проблема будет вынесена на уровень Белоруссии и ЕС.

Должностные лица от обеих сторон немедленно вступят в переговоры для решения проблем. Меркель довела до Лукашенко просьбу Урсулы фон дер Ляйен об участии в переговорах организаций по тематике беженцев.

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