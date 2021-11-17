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Лукашенко и Меркель вновь обсудили кризис на границе Белоруссии

Иван Юминов

В мире
Лукашенко и Меркель вновь обсудили кризис на границе Белоруссии
Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель о миграционном кризисе. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера в среду, 17 ноября.

— Касался разговор, как известно, ситуации на границе Беларуси со странами Европейского союза (ЕС). Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов, — говорится в сообщении.

Лидеры договорились, что проблема будет вынесена на уровень Белоруссии и ЕС. Должностные лица от обеих сторон немедленно вступят в переговоры для решения проблем.

Пожелание беженцев попасть в Германию также будет решаться в данном контексте, уточнили в пресс-службе. Меркель довела до Лукашенко просьбу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об участии в переговорах организаций по тематике беженцев, отмечается на сайте белорусской администрации.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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