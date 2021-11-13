В Белоруссии оценили количество беженцев на границе с Польшей

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Ситуация в лагере беженцев на польско-белорусской границе является непростой. Там находятся около двух тысяч мигрантов. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил первый заместитель председателя Госпогранкомитета Белоруссии Игорь Буткевич.

— Здесь находятся граждане разных государств, разных национальностей — порядка двух тысяч человек, — сказал он.

По словам Буткевича, беженцам приходится нелегко, однако Белоруссия поставляет им дрова, воду и другую помощь.

Он заключил, что мигранты пытаются попасть в Евросоюз, но пока «их туда не пускают», передает РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции ситуацию на белорусско-польской границе. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.