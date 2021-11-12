Лавров и Шойгу обсудили во Франции ситуацию с мигрантами в Белоруссии

Фото: Twitter / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом сообщили в МИД России в пятницу, 12 ноября.

— При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права. Подтверждена важность российско-французского взаимодействия и по другим актуальным вопросам международной повестки дня, — говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили и ряд вопросов двусторонней повестки, отмечается на сайте МИД.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».