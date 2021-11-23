Уличный коворкинг с садом появится на Шелепихинской набережной в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Зону уличного коворкинга с небольшим садом откроют во дворе жилой многоэтажки на Шелепихинской набережной в столице. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что дизайн пространства разработало бюро Upland.

Коворкинг под открытым небом войдет в состав проекта «Level Причальный» в Причальном проезде. В жилом комплексе создадут лайфворкинг — полноформатный офис площадью около 500 квадратных метров, сосредоточенный преимущественно на местных жителях. Однако работать можно будет и на улице.

— Рабочая зона расположится под пешеходным мостом-перголой протяженностью 90 метров. Мост будет выполнять не только роль променада для жителей, но и будет использован как гигантский навес, под которым разместятся оборудованные площадки различного назначения. В частности, здесь появятся комфортные рабочие места — столики и стулья, а также «подвесные рабочие кабинеты» — лавочки со столами на цепочках. Навес позволит работать на свежем воздухе даже в дождливую погоду, — заявил специалист.

Сергей Кузнецов добавил, что около офисов открытого типа организуют небольшой сад. Здесь специалисты высадят деревья, кустарники и травы.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Также в общественном пространстве возведут амфитеатр для различных мероприятий. Он будет оборудован большим экраном для показа кино.

— Уличные коворкинги стали распространенным форматом в городских парках, арт-кластерах и других общественных пространствах. В ЖК «Level Причальный» концепция работы на открытом воздухе получила новое воплощение. Благодаря перепаду высот на площадке (три метра) мы создаем уникальный двухуровневый двор, насыщенный целым рядом функций. Здесь можно будет не только заниматься спортом и играть с детьми, но и полноценно работать. В дальнейшем мы планируем создавать полноценное рабочее пространство во всех наших проектах, — заключила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Ранее стало известно, что в Москве с начала года к коворкинг-центрам присоединились 385 некоммерческих организаций (НКО). Всего их количество увеличилось до 1743.