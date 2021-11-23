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В Госдуме готовят заявление о запрете дискриминации россиян со стороны США

Полина Долганова

Политика
В Госдуме готовят заявление о запрете дискриминации россиян со стороны США
Фото: Минобороны РФ

В Государственной думе разрабатывают заявление о недопустимости дискриминации граждан России в Соединенных Штатах. Об этом стало известно во вторник, 23 ноября.

Проектом предусматривается, что за год как минимум 300 россиян подверглись преследованию со стороны американской разведки по основаниям, которые не имеют под собой почвы.

В Госдуме подобные действия рассматривают как недружественные по отношению к РФ, передает РИА Новости.

19 ноября посольство России в Вашингтоне уже требовало прекратить преследование русскоязычной диаспоры в США.

Речь идет о действиях ФБР в отношении Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС), который до этого заявил о прекращении своей деятельности из-за расследования бюро. В посольстве осудили действия американских правоохранителей. Отмечается, что со стороны властей США уже несколько лет продолжается давление на русскоязычную общину, а ее представителей подозревают в работе в качестве иностранных агентов.

Сотрудники ФБР, по мнению дипмиссии, в грубой форме проводили обыски, отнимали личные вещи и допрашивали членов диаспоры.

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