В Госдуме готовят заявление о запрете дискриминации россиян со стороны США

Фото: Минобороны РФ

Речь идет о действиях ФБР в отношении Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС), который до этого заявил о прекращении своей деятельности из-за расследования бюро. В посольстве осудили действия американских правоохранителей. Отмечается, что со стороны властей США уже несколько лет продолжается давление на русскоязычную общину, а ее представителей подозревают в работе в качестве иностранных агентов.

Сотрудники ФБР, по мнению дипмиссии, в грубой форме проводили обыски, отнимали личные вещи и допрашивали членов диаспоры.