В павильоны проката ВДНХ завезли 3,5 тысячи пар коньков

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

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Перед открытием ледового катка на ВДНХ в павильоны проката завезли 3,5 тысячи пар коньков, рассказал руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

По его словам, в павильон завезли три тысячи пар коньков для взрослых и 500 для детей. В этом сезоне для посетителей катка будут доступны 27 размеров: от 25-го до 51-го. Также Жестков уточнил, что спортивный инвентарь выставки частично обновляется ежегодно.

Отмечается, что каток будет соблюдать все нормы безопасности, которые установил Роспотребнадзор. Коньки проходят антисептическую обработку. Также для посетителей будет доступна услуга аренды экипировки.

Жестков также рассказал, какие размеры коньков пользуются наибольшей популярностью среди посетителей ВДНХ.

— Ходовые размеры — фигурные от 36-го до 40-го и хоккейные от 41-го до 45-го — в среднем служат три–четыре сезона. К этой зиме новых коньков будет около 30 процентов, еще 10 процентов заменят в течение работы ледовой площадки, — передает слова руководителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

До этого Жестков рассказал, что для новогодней иллюминации на ВДНХ установят более миллиона лампочек. Он отметил, что на территории выставки установят 12 новогодних елей. Специалисты закончат украшать ВДНХ к празднику в конце ноября.

Посетители главной выставки страны смогут видеть перед аркой главного входа и на катке светящиеся цифры «2022». Центральную аллею ВДНХ украсит 13-метровая световая ель.