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Врач рассказал, почему опасно ходить с голыми лодыжками осенью и зимой

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, почему опасно ходить с голыми лодыжками осенью и зимой
Фото: Pixabay

Люди, которые в холодное время года ходят по улице с голыми лодыжками, рискуют получить недомогание или заболеть. Одеваться всегда следует по погоде. Об этом рассказал врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

По словам Лишина, для любителей ходить с голыми лодыжками в осенне-зимний период, когда вероятны заморозки и перепады температур, существует ряд угроз. При низких температурах легко можно подхватить простуду. В ряде случаев при долгом пребывании на улице можно получить обморожение.

Терапевт предупредил, что из-за сильных перепадов температуры могут пострадать сосуды. Особенно рискуют люди, уже имеющие заболевания сосудистой системы, а также метеозависимые и болеющие сахарным диабетом.

Специалист добавил, что в холодную погоду обязательно нужно ходить в шапке, потому что 80 процентов регуляторов тепла находятся в голове, передает РИАМО.

До этого врач объяснила, как подготовить организм к холодам. В качестве тренировки человек может попрактиковать сон при температуре от 18 до 22 градусов. Кроме того, умываться и принимать душ можно с холодной водой.

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