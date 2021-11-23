В Германии выразили желание улучшить отношения с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Германия изъявила желание наладить отношения с Российской Федерацией, однако для этого необходимо, чтобы решение конфликта в Донбассе имело развитие. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

— Разумеется, мы хотим лучших отношений с Россией. Они могут становиться только лучше. Для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины, причем на базе минских соглашений, — цитирует главу дипломатического ведомства ТАСС.

17 ноября МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, чтобы избежать искажений о встрече дипломатов в «нормандском формате». Министр в своем первом письме от 29 октября пишет, что хотел бы подтвердить важность усилий в рамках «нормандского формата». Стороны, по его словам, должны хорошо подготовить встречу в Париже, а также создать итоговое заявление с рекомендациями Украине и отдельным районам Донбасса как сторонам конфликта.

После этого 6 ноября Лавров написал, что получил послание на предложения от 29 октября и разочарован им. Спустя десять дней он выразил сожаление, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании конфликта на Украине.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.