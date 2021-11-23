Главархив обновил онлайн-сервис «Моя семья»

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Главархив Москвы запустил новый официальный сайт, на котором улучшил интерфейс и функционал, рассказали в пресс-службе Главархива.

По сообщению пресс-службы, новый сайт облегчает поиск нужной информации, сведений о своих предках и работу с документами как с компьютера, так и с телефона. Кроме того, пользователи сервиса «Моя семья» получили возможность комментировать размещенные на сайте фонды, описания и дела.

— В онлайн-сервисе можно будет поделиться с другими посетителями ссылками на ресурсы, полезной информацией, которая может помочь в поиске сведений о родных, а также обсудить детали материалов, — передает слова ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Также в онлайн-сервис добавили научно-справочный архив. В архиве, используя ключевые слова, названия дел и годы, можно найти информацию о нужном документе, который поможет в генеалогических исследованиях. Уточняется, что в архиве представлена база документов до 1917 года. Отмечается, что в сервисе размещены отсканированные описи, ранее доступные для прочтения только в читальных залах Главархива.

До этого стало известно, что в столичный Главархив начали поступать первые мемуары участников городского клуба мемуаристики «Линия жизни». Также на вечное хранение можно передать фотографии, вырезки из газет, открытки и прочие материалы, использующиеся в мемуарах. С разрешения владельцев их не только сохранят, но и будут использовать в социально значимых городских проектах.