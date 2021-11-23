Рецидивист попытался похитить из супермаркета в Москве товары на 30 тысяч рублей
На северо-западе столицы росгвардейцы задержали ранее судимого 29-летнего мужчину, который пытался похитить из супермаркета товар примерно на 30 тысяч рублей. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.
По данным ведомства, инцидент произошел в магазине на улице Твардовского. Один из покупателей набрал в свой рюкзак товар и собирался выйти из помещения, не оплачивая его. Однако он был остановлен на кассе охранником магазина.
Молодого человека попросили оплатить покупки, но он вел себя агрессивно и платить отказывался. Тогда сотрудник магазина вызвал правоохранителей.
Эпизод попал на запись камеры видеонаблюдения.
— При задержании подозреваемый, ранее судимый мужчина, оказывал сопротивление росгвардейцам и также пытался убежать от правоохранителей, — заключил собеседник «ВМ».
В ведомстве уточнили, что злоумышленник был передан для дальнейшего разбирательства полиции.
15 ноября приезжий из Татарстана угрожал ножом кассиру магазина, который расположен в Будайском проезде. Позже мужчина был задержан приехавшими на вызов росгвардейцами.