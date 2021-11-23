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Кинофестиваль «Лучезарный Ангел» пригласил на бесплатные мастер-классы

Ольга Маркова

Развлечения
Кинофестиваль «Лучезарный Ангел» пригласил на бесплатные мастер-классы
Фото: Агентство Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы до 30 ноября проходит Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел», в рамках которого проводится большая познавательная программа. На мастер-классах гости форума создадут плакаты и мозаичные панно, снимут фильмы и нарисуют портреты.

В день открытия фестиваля, 23 ноября, в фойе кинотеатра «Поклонка» состоится обучающее мероприятие от школы-мастерской «Фавока». Его участники узнают много фактов о мозаичном искусстве и научатся выкладывать мозаику.

Занятие «Как снять фильм про кита» проведет кинорежиссер Владимир Марин, который расскажет, как снимать научно-популярный фильм.

В четверг, 25 ноября, пройдет мастер-класс по созданию плаката «Герои Отечества». Заслуженный учитель РФ Ольга Нерсесова проведет интерактивную беседу, где участники рассмотрят портреты великих людей.

В воскресенье, 28 ноября, состоится мастер-класс «Чудеса объемной пластилиновой анимации», где режиссер анимационного кино Алексей Почивалов расскажет о создании «пластилиновых» мультфильмов, и занятие «Работа над созданием персонажа для анимационного фильма. Секреты и советы».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба музея.

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