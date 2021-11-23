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Народный календарь. Что нужно cделать 24 ноября, чтобы в будущем не нуждаться в деньгах

Анна Михалюк

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Общество
Народный календарь. Что нужно cделать 24 ноября, чтобы в будущем не нуждаться в деньгах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В этот день Православная церковь отмечает память преподобного Федора Студита. Чтобы в будущем не нуждаться в деньгах, переберите дома посуду и выбросьте ту, на которой есть трещины или сколы.

Говорят, что в этот день Федор начинает землю студить. Погода стоит холодная. Не зря в народе прозвали этот праздник Студитом.

К этому дню крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные работы. Верили, что если этого не сделать, то следующий год будет тяжелым и неурожайным. 24 ноября не стоит играть свадьбу или свататься. В противном случае брачный союз будет неудачным и молодые быстро разойдутся.

Приметы погоды:

Если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще потеплеет.

Погода теплая на Федора — значит, и зимушка теплой будет.

Наши предки на Федота варили щи. Верили, что если блюдо съесть горячим, то зима будет теплой.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно cделать 24 ноября, чтобы в будущем не нуждаться в деньгах

Именины отмечают: Евгений, Степан, Викентий, Виктор, Максим, Федор.

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