Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Активные горожане смогут отдать свой голос за ГЭС-2 и павильон «Металлургия»

Виктория Сикерина

Город
Активные горожане смогут отдать свой голос за ГЭС-2 и павильон «Металлургия»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Болотная набережная, 15 Карта всех событий

Проект «Активный гражданин» организовал голосование, в рамках которого москвичи выберут лауреата конкурса «Московская реставрация». Среди вариантов ответов представлены павильон Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), ГЭС-2 и исторические здания. Неравнодушные горожане проголосуют за победителя в номинации «Лучший объект реставрации по версии «активных граждан».

Так, например, новое культурное пространство откроется в декабре 2021 года на месте бывшей электростанции ГЭС-2, которую возвели в первые годы прошлого столетия. Специалисты начали разработку проекта реставрации объекта в 2014 году. В результате здесь убрали все пристройки, усилили конструкции и сохранили исторический облик здания.

— Это значимое и необычное здание начала XX века. Архитектор выбрал нестандартное воплощение для производственного объекта: здесь есть черты неорусского стиля и даже храмовой архитектуры. Здание изначально имело зальную структуру с открытым многосветным пространством. Избавив его от многочисленных пристроек, дополнительных этажей, антресолей, мы вернули ему первоначальный вид. Историческая планировка органично вписалась в новую концепцию объекта. Теперь вместо оборудования там разместятся произведения искусства, — отметила главный архитектор проекта с российской стороны Анастасия Надеева.

В 2017 году стартовал ремонт в павильоне «Металлургия» на ВДНХ. Реставратор Григорий Мудров рассказал, что в ходе работ выяснилось, что за обшивкой здания скрывались крупные фасадные горельефы.

— Горельефы практически полностью сохранились. Это огромная удача. Лишь один из кусков композиции на северо-восточном фасаде около двух метров длиной был разобран — там в свое время прорубали дверной проем. А все остальное, хоть и подпорчено, закрашено, но вполне живо-здорово. Горельефы там интересные, на сельскохозяйственную тематику: на них изображены коровы, лошади, овцы, — уточнил он.

Голосование на сайте проекта «Активный гражданин» уже началось. Подробности про каждого участника написали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне завершился выбор лучшей сезонной новинки в городских парках. 196 461 человек проголосовал за один из шести вариантов на платформе «Активный гражданин». Победителем стал большой розарий в парке «Сокольники», который открылся в прошлом году после реставрации.

Читайте также:
ВДНХ Активный гражданин Реставрация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте