Активные горожане смогут отдать свой голос за ГЭС-2 и павильон «Металлургия»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Болотная набережная, 15 Карта всех событий

Проект «Активный гражданин» организовал голосование, в рамках которого москвичи выберут лауреата конкурса «Московская реставрация». Среди вариантов ответов представлены павильон Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), ГЭС-2 и исторические здания. Неравнодушные горожане проголосуют за победителя в номинации «Лучший объект реставрации по версии «активных граждан».

Так, например, новое культурное пространство откроется в декабре 2021 года на месте бывшей электростанции ГЭС-2, которую возвели в первые годы прошлого столетия. Специалисты начали разработку проекта реставрации объекта в 2014 году. В результате здесь убрали все пристройки, усилили конструкции и сохранили исторический облик здания.

— Это значимое и необычное здание начала XX века. Архитектор выбрал нестандартное воплощение для производственного объекта: здесь есть черты неорусского стиля и даже храмовой архитектуры. Здание изначально имело зальную структуру с открытым многосветным пространством. Избавив его от многочисленных пристроек, дополнительных этажей, антресолей, мы вернули ему первоначальный вид. Историческая планировка органично вписалась в новую концепцию объекта. Теперь вместо оборудования там разместятся произведения искусства, — отметила главный архитектор проекта с российской стороны Анастасия Надеева.

В 2017 году стартовал ремонт в павильоне «Металлургия» на ВДНХ. Реставратор Григорий Мудров рассказал, что в ходе работ выяснилось, что за обшивкой здания скрывались крупные фасадные горельефы.

— Горельефы практически полностью сохранились. Это огромная удача. Лишь один из кусков композиции на северо-восточном фасаде около двух метров длиной был разобран — там в свое время прорубали дверной проем. А все остальное, хоть и подпорчено, закрашено, но вполне живо-здорово. Горельефы там интересные, на сельскохозяйственную тематику: на них изображены коровы, лошади, овцы, — уточнил он.

Голосование на сайте проекта «Активный гражданин» уже началось. Подробности про каждого участника написали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне завершился выбор лучшей сезонной новинки в городских парках. 196 461 человек проголосовал за один из шести вариантов на платформе «Активный гражданин». Победителем стал большой розарий в парке «Сокольники», который открылся в прошлом году после реставрации.