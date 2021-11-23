Госдума во втором чтении приняла проект бюджета Пенсионного фонда до 2024 года

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Государственная дума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации до 2024 года. Об этом стало известно во вторник, 23 ноября.

Законопроектом предусматривается, что доходы бюджета ПФР на 2022 год составят около 10,032 триллиона рублей, на 2023-й — 10,592 триллиона, а на 2024-й — 1,075 триллиона.

Расходы при этом оцениваются в объеме 10,155, 10,574 и 11,167 триллиона соответственно.

Таким образом, бюджет фонда предусматривает дефицит в размере 122,4 миллиарда в следующем году и 92,7 миллиарда в 2024 году. В 2023 году при этом ожидается профицит. Его объем составит 18,2 миллиарда, пишет РИА Новости.

С 1 января 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые были утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше. При этом человек должен написать заявление об этом и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Уточняется, что одним из ключевых пунктов в новых правилах станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, которых признали банкротами. Кроме того, пенсию умершего могут получить его наследники.