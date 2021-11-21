Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Порядок выплаты пенсий изменится в России с января 2022 года

Юлия Курганова

Общество
Порядок выплаты пенсий изменится в России с января 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России с 1 января 2022 года вступают в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые были утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ.

Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше. При этом человек должен написать заявление об этом и передать его в Пенсионный фонд (ПФР).

Также у пожилых людей появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии: например, пенсионер, который захотел получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счет в банке.

Одним из ключевых пунктов в новых правилах станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, которых признали банкротами.

Кроме того, пенсию умершего могут получить его наследники. Для этого нужно направить заявление в ПФР. А граждане, которые получали выплаты из негосударственных пенсионных фондов, переставшие работать, все равно получат накопительную часть пенсии, сообщает «Парламентская газета».

В следующем году прожиточный минимум в России увеличится на 8,6 процента. Его размер отличается у разных категорий населения. «Вечерняя Москва» разбиралась, на сколько вырастут пособия после увеличения прожиточного минимума.

Читайте также:
Пенсии Финансы Пенсионный фонд РФ
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте