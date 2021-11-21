Порядок выплаты пенсий изменится в России с января 2022 года

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В России с 1 января 2022 года вступают в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые были утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ.

Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше. При этом человек должен написать заявление об этом и передать его в Пенсионный фонд (ПФР).

Также у пожилых людей появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии: например, пенсионер, который захотел получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счет в банке.

Одним из ключевых пунктов в новых правилах станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, которых признали банкротами.

Кроме того, пенсию умершего могут получить его наследники. Для этого нужно направить заявление в ПФР. А граждане, которые получали выплаты из негосударственных пенсионных фондов, переставшие работать, все равно получат накопительную часть пенсии, сообщает «Парламентская газета».

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