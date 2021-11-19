На сколько вырастут пособия после увеличения прожиточного минимума

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В следующем году прожиточный минимум в России увеличится на 8,6 процента. «Вечерняя Москва» разбиралась, как это скажется на социальных выплатах, которые получают россияне.

Размер прожиточного минимума отличается у разных категорий населения. В 2022 году в целом по стране он составит:

Для трудоспособного населения (мужчины в возрасте 16–65 лет и женщины в возрасте 16–60 лет, за исключением неработающих инвалидов 1 и 2 групп) — 12 654 рубля.

Для пенсионеров (мужчины в возрасте от 65 лет и женщины в возрасте от 60 лет, неработающие лица, получающие пенсию по инвалидности, дети-инвалиды) — 10 882 рубля.

Для детей в возрасте до 15 лет — 12 274 рубля.

Из-за роста прожиточного минимума вырастут единовременные выплаты на первого ребенка: их размер с февраля поднимут с 18 886 до 19 981 рубля. Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличат с 7083 до 7493 рублей.

Увеличится и пособие по беременности для малообеспеченных женщин, которое составляет 50 процентов от прожиточного минимума. Его можно получить в случае, если общий доход семьи на одного члена ниже прожиточного минимума в регионе. Также нужно встать на учет в женскую консультацию до 12-й недели беременности. Выплаты начинаются с 6-й недели беременности и длятся до месяца родов.

Пособие для малоимущих также перерасчитывается после индексации прожиточного минимума. Его могут получить граждане, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума в конкретном регионе.

Прожиточный минимум учитывается при расчете субсидии для оплаты коммунальных платежей. В целом по стране на эту выплату могут претендовать семьи, которые тратят на оплату ЖКУ больше 22 процентов своего дохода. Однако в разных городах этот показатель отличается: в частности, в Москве для получения субсидии расходы за ЖКУ должны составлять более 10 процентов от дохода.

Прожиточный минимум не сказывается на размере пенсии, однако от него зависит социальная доплата. Если при расчете пенсии сумма с учетом федеральных и региональных выплат меньше прожиточного минимума, пенсионеру автоматически устанавливают доплату до минимума.

Владимир Путин предложил дополнительно поднять прожиточный минимум в 2022 году. Президент обосновал это желанием опередить инфляцию.

— Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6 процента. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня, — сказал глава государства.

Вместе с прожиточным минимумом вырастет и минимальный размер оплаты труда: в следующем году он составит 13 890 рублей. 19 ноября Путин внес соответствующие поправки в Госдуму.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, повышение выплат коснется 16 миллионов человек, а рост минимальной оплаты труда скажется на зарплатах трех миллионов россиян.

Прожиточный минимум рассчитывается с учетом обязательных платежей, стоимости минимального набора продуктов питания, а также информации о ценах на еду, товары и услуги. Региональный прожиточный минимум может отличаться от федерального: он может быть как выше, так и ниже в зависимости от условий конкретного региона.

Прожиточный минимум используется для расчетов при формировании бюджета, реализации социальных программ, а также для установления минимального размера оплаты труда, выплаты стипендий и пособий.