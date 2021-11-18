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Путин предложил увеличить уровень прожиточного минимума в России

Иван Юминов

Экономика
Путин предложил увеличить уровень прожиточного минимума в России
Фото: Администрация президента РФ

Размер прожиточного минимума в стране следует увеличить с опережением темпов инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6 процента. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня, — рассказал глава государства.

Многие социальные пособия, как уточнил он, зависят от размера прожиточного минимума. Эти выплаты аналогично вырастут, приводит слова Путина сайт Кремля.

17 ноября в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента. Недельная инфляция с 9 по 15 ноября, согласно цифрам Росстата, ускорилась до 0,18 процента.

При этом потребительские цены выросли с начала года на 6,81 процента. Автомобильный бензин за указанный период подорожал на 0,26 процента.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.

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