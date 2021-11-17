Темпы годовой инфляции в России ускорились до 8,1 процента

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Инфляция в России по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента. Об этом сообщили в Минэкономразвития в среду, 17 ноября.

— Продолжилось снижение темпов роста цен на продовольственные товары (0,19 после 0,29 и 0,44 процента в предыдущие две недели) на фоне возобновившейся дефляции плодоовощной продукции (минус 0,35 после роста на 0,5 процента), на продукты питания, за исключением овощей и фруктов, темпы роста цен не изменились, — говорится в документе.

Недельная инфляция с 9 по 15 ноября, согласно цифрам Росстата, ускорилась до 0,18 процента. При этом потребительские цены выросли с начала года на 6,81 процента.

Цены в секторе регулируемых и туристических услуг упали на 0,02 процента. Автомобильный бензин за указанный период подорожал на 0,26 процента, отмечает РИА Новости.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.

Она отметила, что регулятор будет некоторое время удерживать ставку выше нейтрального диапазона. Вместе с тем в России растет количество выданных потребительских кредитов, заключила представитель ЦБ.