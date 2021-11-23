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Джазовые хиты и группа «Мегаполис»: ВДНХ пригласила на концерты

Ольга Маркова

Развлечения
Джазовые хиты и группа «Мегаполис»: ВДНХ пригласила на концерты
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с14 Карта всех событий

Главная выставка страны с 25 по 28 ноября приглашает жителей и гостей столицы на концерты, которые пройдут в оранжерее павильона Азербайджанской Республики.

Старт музыкальной программе дадут музыканты-виртуозы из оркестров России и Европы Simple Music Ensemble. В их исполнении прозвучат шедевры итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди.

В пятницу, 26 ноября, с программой Jazz. Love выступит коллектив Diamond Black. Слушателям представят хиты Мэрилин Монро, Фрэнка Синатры, Стинга и других звезд.

На следующий день концерт «Музыка начала зимы» даст группа «Мегаполис». А завершит программу 28 ноября квартет «Мелодион», который исполнит хиты рок-групп Bon Jovi, Metallica, Guns N’Roses.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

В концертном зале «Мир» 5 декабря состоится премьера итальянского шоу «Вечер в Сан-Ремо».

Гостей концерта ждет расширенный музыкальный состав, сочетание музыки и визуальных эффектов, современное прочтение любимой итальянской эстрады, уникальная программа, музыкальные сюрпризы и, конечно, полное погружение в итальянскую музыкальную культуру.

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