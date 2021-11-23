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Пешеходный переход через МЦД-1 возле Бутырского Вала начнут возводить в 2021 году

Виктория Сикерина

Город
Пешеходный переход через МЦД-1 возле Бутырского Вала начнут возводить в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 48 Карта всех событий

Старт проектирования и строительства надземного пешеходного перехода над первым маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-1) запланировали до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы во вторник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что объект появится в районе дома № 48 на улице Бутырский Вал.

— Пешеходный переход обеспечит безопасный и комфортный проход через улицу Бутырский Вал и железнодорожные пути Алексеевской соединительной линии Московской железной дороги, далее выход к улице 1-й и 5-й Ямского Поля и к улицы Правды, — заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Для реализации проекта ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» организовало открытый онлайн-конкурс на выполнение ремонтных работ. Их предстоит завершить в течение двух лет.

Протяженность объекта составит 40 метров, ширина — более трех метров, а высота — около двух с половиной метров. Переход оборудуют лестницами с лопастями для колясок и лифтами.

— Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам, — заключил глава ведомства.

До этого в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что с начала 2021 года в столице отремонтировали восемь подземных пешеходных переходов.

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