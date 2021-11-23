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Александра Серова выписали из больницы после перенесенного COVID-19

Полина Долганова

Общество
Александра Серова выписали из больницы после перенесенного COVID-19
Фото: instagram/alexander_serov_official

Российского музыканта Александра Серова выписали из больницы. В настоящее время он находится у себя дома. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил концертный директор артиста Александр Федорков.

— Выписали в пятницу 19 ноября. Уже пару дней как дома, — уточнил он.

По словам Федоркова, состояние певца оценивается как нормальное, однако говорить о полном выздоровлении пока не стоит, передает РИА Новости.

Александр Серов был госпитализирован 8 октября в больницу с высоким процентом поражения легких. Первое время Серов лечился в больнице возле дома. Однако, когда состояние ухудшилось, его поместили в реанимацию другого учреждения, где врачи боролись за его жизнь. По сообщениям СМИ, у певца диагностировали 75 процентов поражения легких.

Как сообщала экс-возлюбленная музыканта, причинами ухудшения его здоровья стали отказ от вакцинации, а также сахарный диабет, которым он страдает.

1 ноября самочувствие артиста улучшилось, однако на тот момент он все еще находился под пристальным наблюдением врачей.

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