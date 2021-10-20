«Ему надо покаяться»: экс-возлюбленная Серова рассказала о тяжелом состоянии певца

Фото: instagram/alexander_serov_official

Мать внебрачной дочери артиста Александра Серова Надежда Тиллер убеждена в том, что болезнь дана артисту неслучайно, а как средство переоценить свою жизнь, в которой он совершал не совсем благовидные поступки.

— Любая болезнь — это испытание, я осознала в полной мере. В болезни надо переосмыслять свою жизнь, попросить прощения у тех, кого ты обидел, простить обидевших тебя. Саша много неправедных дел натворил. Прелюбодеяние и измены, — рассказала Тиллер.

Она добавила, что ситуацию усугубляет еще и то, что Серов прекратил общаться со своими отцом и братом.

— Не признает родную дочь (Кристин — прим. «ВМ»), публично называл меня и ее чуть ли не аферистками. Разорвал отношения со своими родным отцом и братом. Есть много примеров, когда, выживая после таких тяжелых болезней, люди начинали совершенно по-другому жить и вести себя. Саше 67 лет. Я думаю, ему надо покаяться. Есть еще возможность начать с чистого листа. Если бог даст жить, — заявила бывшая пассия исполнителя.

Тиллер добавила, что Серов отказался ставить вакцину, а его состояние осложняет наличие у него сахарного диабета.

— Сейчас у Саши поражены легкие. Это опасно, особенно при его сахарном диабете. И возраст, все-таки не мальчик, — сообщила Тиллер.

Она пожелала артисту «смирения, избавления от гордыни и выздоровления телом и душой», пишет News.ru.

О том, что Серов госпитализирован с коронавирусом, стало известно 8 октября. По сообщениям СМИ, у певца диагностировали 75 процентов поражения легких.

Первое время Серов лечился в больнице возле дома. Однако, когда состояние ухудшилось, его поместили в реанимацию другого учреждения, где за жизнь артиста борются лучшие специалисты.

Опасение за состояние певца высказал российский музыкальный продюсер Андрей Разин.

Ранее дочь артиста Мишель сообщила, что находящийся в реанимации певец проходит интенсивное лечение. По словам родственницы, Серов находится в надежных руках и под бдительным контролем, поэтому у нее не возникает сомнений в его выздоровлении.