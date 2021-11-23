Психотерапевт объяснил, как пандемия повлияла на психику людей

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Психиатр и психотерапевт Алексей Каротам заявил, что за время пандемии у россиян выросло количество страхов.

По его словам, кто-то боится выходить из дома, кто-то ищет у себя несуществующие симптомы, у кого-то обостряются фобии. Число тревожных пациентов выросло за время пандемии.

По словам специалиста, вокруг коронавируса создается много различных слухов, люди не понимают, какой информации доверять. Так, например, много слухов ходит о небезопасности вакцинации. У людей появляются сомнения и страхи.

По его словам, если у человека появилась тревожность, ее нельзя оставлять без внимания.

Каротам пояснил, когда нужно обращаться к психологу, а когда — к психиатру. По его словам, чаще всего за помощью к психотерапевтам обращаются пациенты с повышенной тревожностью.

— Если вы размышляете, что вам страшно, но вы в ресурсе, работе, мыслительном процессе, — вам к психологу. Если страхи приводят к социальной дезадаптации, то к психиатру, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

До этого психолог перечислил, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты.