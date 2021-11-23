Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психотерапевт объяснил, как пандемия повлияла на психику людей

Ирина Игнатенко

Общество
Психотерапевт объяснил, как пандемия повлияла на психику людей
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Психиатр и психотерапевт Алексей Каротам заявил, что за время пандемии у россиян выросло количество страхов.

По его словам, кто-то боится выходить из дома, кто-то ищет у себя несуществующие симптомы, у кого-то обостряются фобии. Число тревожных пациентов выросло за время пандемии.

По словам специалиста, вокруг коронавируса создается много различных слухов, люди не понимают, какой информации доверять. Так, например, много слухов ходит о небезопасности вакцинации. У людей появляются сомнения и страхи.

По его словам, если у человека появилась тревожность, ее нельзя оставлять без внимания.

Каротам пояснил, когда нужно обращаться к психологу, а когда — к психиатру. По его словам, чаще всего за помощью к психотерапевтам обращаются пациенты с повышенной тревожностью.

— Если вы размышляете, что вам страшно, но вы в ресурсе, работе, мыслительном процессе, — вам к психологу. Если страхи приводят к социальной дезадаптации, то к психиатру, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

До этого психолог перечислил, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты.

Читайте также:
Психология Коронавирус Пандемия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте