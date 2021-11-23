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Психолог перечислил, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог перечислил, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Психолог Евгений Фомин рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты.

По его словам, чаще всего у психотерапевтов и психологов встречаются пациенты с тревожностью. Человек может справиться с этим состоянием самостоятельно, если степень расстройства легкая. Для этого необходимо оценить соответствие эмоций событиям, в которых человек принимает участие, проанализировать их.

— Если у человека высокая интенсивность расстройства, например, доходящая до панической атаки, в этом случае справиться самому сложно. Особенно, если у него нет механизмом защиты — упражнений или определенных препаратов, выписанных врачом и показанных в определенных состояниях, — отметил психолог в комментарии Nation news.

Евгений Фомин отметил, что психолог не только выслушает, но и даст определенные инструменты, помогающие справиться с негативным эмоциональным состоянием.

Он добавил, что чаще всего клиентами психологов становятся женщины, средний возраст от 30 до 50 лет.

До этого психологи департамента ГОЧСиПБ Москвы рассказали о своей работе.

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