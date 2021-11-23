Очное обучение студентов возобновится с 24 ноября в МГТУ имени Баумана

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, 2-я Бауманская улица, 5с1 Карта всех событий

В Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана возобновляется очное обучение студентов с 24 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Уточняется, что вход в здание будет осуществляться по электронным пропускам, которые будут активны в нескольких случаях: при наличии QR-кода с госуслуг, при наличии новой формы сертификата, при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, при наличии отрицательного ПЦР-теста сроком действия 72 часа с момента получения результата.

Также пропуска будут активны для студентов младше восемнадцати лет, говорится в сообщении.

Кроме того, обучение будет продолжаться и дистанционно, но сессия пройдет в очном формате.

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Днем ранее, 23 ноября, стало известно, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) первым из регионов страны ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Предприятия общественного питания и фитнес-клубы в этих муниципалитетах не смогут работать по ночам до 5 декабря. Кроме того, будет приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.