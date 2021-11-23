Около 40 процентов тепловой энергии в Москве генерируется из безуглеродных источников

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Почти 40 процентов тепловой энергии в Москве генерируется из вторичных, безуглеродных источников. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на площадке международных климатических диалогов в Москве.

По его словам, коэффициент использования тепла топлива в Москве достиг уровня высокоэффективных топливных систем скандинавских стран — генерация достигла показателей в 72,7 процента.

— Доля когенерационных мощностей в городе составляет порядка 93 процентов, а две трети электроэнергии вырабатывается в комбинированном цикле, порядка 40 процентов тепловой энергии генерируется из вторичных, безуглеродных источников, — передает слова Кульбачевского агентство городских новостей «Москва».

Он также отметил, что снижение выбросов парникового газа в московской энергетике по итогам 2020 года составило 23 процента от уровня выбросов 2013 года.

9 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения США в адрес России в недостаточных усилиях по борьбе с последствиями изменения климатических условий вызывают недоумение и не имеют под собой доказательств.

31 октября президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 заявил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. Говоря о климатических изменениях, глава государства добавил, что сокращать выбросы парниковых газов — это недостаточная мера. Необходимо наращивать их поглощение, в чем у России есть большой потенциал.