Добровольцы начали информировать москвичей о транспортных изменениях в ЦАО и ЮАО

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше пятидесяти столичных добровольцев вышли на улицы города, чтобы проинформировать москвичей об изменениях в транспортных маршрутах в центре и на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 23 ноября.

Помощь добровольцев понадобилась из-за запуска новой маршрутной сети «Магистраль» в указанных округах.

— Сейчас в городе работает 56 волонтеров, которые информируют пассажиров на более чем двадцати крупнейших точках во всех районах Южного и Центрального округа. Мы внимательно следим за обратной связью от жителей, и при необходимости усиливаем информирование. Мы продолжим разъясняющую работу, и будем точечно доносить информацию по изменения, — отметили в ведомстве.

Для удобной навигации столичные власти установили на остановках общественного транспорта информационные плакаты, а также передали сведения об изменениях сервису «Яндекс.Карты», пишет РИА Новости.

20 ноября в центре и на юге столицы запустили сеть «Магистраль». В результате внедрения новой сети в городе изменилось около 200 маршрутов, а время пути для горожан сократилось на 30–40 процентов. Всего в ЦАО и в ЮАО Москвы будут работать 38 быстрых маршрутов. Они проходят по Каширскому шоссе, Липецкой улице и другим улицам.