Схема движения в Малом Сергиевском переулке изменится с 24 ноября

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малый Сергиевский переулок Карта всех событий

Движение в Малом Сергиевском переулке изменится. С 24 ноября переулок станет двусторонним. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что изменения в движении в переулке произойдут по просьбам жителей.

— С 24 ноября Малый Сергиевский переулок станет двусторонним. По просьбам жителей мы изменим схему движения. Сейчас автовладельцам неудобно выезжать на Цветной бульвар. После изменений выезд на Цветной бульвар станет быстрее на несколько минут, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается также, что новая схема движения уменьшит транспортную нагрузку на Рождественский бульвар и Трубную площадь.

Также сегодня стало известно, что старт проектирования и строительства надземного пешеходного перехода над первым маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-1) запланировали до конца текущего года. В пресс-службе Дептранса отметили, что объект появится в районе дома № 48 на улице Бутырский Вал.