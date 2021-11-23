Врачи перечислили причины неуспеваемости школьников

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Врачи рассказали, чем может быть вызвана неуспеваемость ребенка школьного возраста.

В частности, стоит обратить внимание на общее состояние здоровья ребенка.

— Возможно, у вашего ребенка дисфункция шейного отдела позвоночника, связанная с родовыми травмами или хроническим стрессом. При подобном диагнозе питание мозга недостаточно, ребенок плохо схватывает материал в школе. Портится поведение, — рассказала в комментарии ОСН нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская.

Также причиной плохой успеваемости может стать частый стресс. Психолог Александра Метальникова советует: если ребенок получает плохие оценки в школе и вы подозреваете, что это стресс, займитесь собой. По ее словам, в 100 процентах случаев дети попадают в психическое поле родителей.

— Можно попробовать простое упражнение: всей семьей лежать на валике после рабочего дня. Прекрасно снимает спазмы шеи, восстанавливает кровообращение, — отметила она.

Кроме того, психолог посоветовала чаще гулять с детьми, беседовать на различные темы.

До этого эксперты пояснили, влияет ли внешний вид школьников на их успеваемость.