График поездов МЦД-2 и Курского, Рижского направлений МЖД временно изменится

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Курское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в ноябре и начале декабря. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе МЖД.

Причиной изменений в расписании называется укладка бесстыкового пути на участках Москва-Рижская — Подмосковная, Тушино — Павшино и Москва-Курская — Люблино-сортировочное.

— Так, с 23 по 26 ноября и с 29 ноября по 8 декабря работы пройдут преимущественно в ночные часы и минимально отразятся на графике движения поездов. В предстоящие выходные технологические «окна» назначены с 18:00 27 ноября до 11:00 28 ноября, — говорится в сообщении.

Уточняется, что время отправления и прибытия в конечный пункт некоторых поездов изменится. Так, например, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту, а некоторые будут выведены из графика.

21 ноября стало известно, что с момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) их услугами воспользовались более 300 миллионов пассажиров. За два года на МЦД-1, МЦД-2, будущих МЦД-3 и МЦД-4 открыты 22 новые и реконструируемые станции.

Также сегодня сообщалось, что до конца текущего года запланирован старт проектирования и строительства надземного пешеходного перехода над первым маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-1). Объект появится в районе дома № 48 на улице Бутырский Вал. Протяженность объекта составит 40 метров.