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Свыше 300 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

Евгений Белоусов

Город
Свыше 300 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

С момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) их услугами воспользовались более 300 миллионом пассажиров. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в пресс-службе МЖД.

В ведомстве напомнили, что движение городских электричек на первых двух Московских центральных диаметрах Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск было открыто 21 ноября 2019 года. За это время слугами МЦД-1 и МЦД-2 воспользовались свыше 300 миллионов пассажиров.

Уточняется, что за два года на МЦД-1, МЦД-2, будущих МЦД-3 и МЦД-4 открыты 22 новые и реконструируемые станции.

— Для запуска движения по МЦД железнодорожники построили и реконструировали почти 160 километров пути и более 200 километров контактной сети, 7 мостов и тоннелей, 39 пассажирских платформ и 21 разноуровневый пешеходный переход, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили продолжение развития инфраструктуры на действующих диаметрах и также на перспективных. Реконструкция остановочных пунктов выполняется с организацией навесов на всю длину платформ, теплых кассовых зон, современной статической и интерактивной навигации, а также оснащением тоннелей и конкорсов лифтами и эскалаторами.

Также на данный момент проводятся масштабные работы по строительству МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с момента открытия МЦД вывели транспорт Москвы на новый уровень. Глава города отметил, что планируется запуск еще трех диаметров, которые откроют новые возможности для развития Москвы и области.

Кроме того, стало известно, что за время работы МЦД жители Москвы и области сэкономили 6,2 миллиарда рублей, пользуясь их услугами. Такая экономия, по словам Максима Ликсутова, стала возможной, благодаря новой билетной системе, выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро и МЦК. Тарифная система позволяет экономить москвичам на ежедневных поездках до 50 процентов, а жителям Московской области — до 75 процентов.

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