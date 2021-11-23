Сергей Собянин поручил расширить меры поддержки столичных предприятий

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Меры поддержки в отношении промышленных предприятий столицы расширят. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

Полученные денежные средства компании смогут потратить на покупку техники или прав на интеллектуальную деятельность, уплату процентов по кредитам на производственное оборудование и другие нужды.

— Размер поддержки будет рассчитываться исходя из процентной ставки по кредиту, но не более размера ключевой ставки Банка России (7,5 процента). При этом суммарный объем компенсация не может превышать 100 миллионов рублей в год, — говорится в документе.

Исследователи отметили, что выделенный предприятиям один рубль впоследствии проинвестируют в городскую экономику свыше 10 рублей.

Оператором проекта назначили Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Также столицы подписала соглашения с Альфа-Банком, ВТБ, Газпромбанком, Промсвязьбанком, Россельхозбанком, Сбербанком и Совкомбанком для реализации программы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Столичное Правительство решило реализовать пилотную версию программы профессионального обучения и дополнительного образования для москвичей с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.