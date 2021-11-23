Момент столкновения легковушки с трамваем на ВДНХ попал на видео

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Продольный проезд Карта всех событий

Дептранс опубликовал видео аварии с трамваем, которая произошла недалеко от центрального входа ВДНХ. На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля поворачивает налево, не видя пересекающий ему дорогу общественный транспорт. В последний момент водитель легковушки пытается избежать столкновения, но безуспешно.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Днем 23 ноября, около 13:40, водитель легковушки Honda не уступил дорогу, что привело к столкновению с трамваем № 25 в Продольном проезде. В результате происшествия трамвай сошел с рельсов. В трамвае никто не пострадал.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали два человека, который находились в салоне Honda.

— Пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля. Их госпитализировали в медучреждение. Предварительно у мужчины диагностируют тяжелые травмы, – говорится в сообщении ведомства.

В Дептрасне добавили, что из-за происшествия в Продольном проезде задерживаются трамваи № 11, 17 и 25.