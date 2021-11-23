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Сергей Собянин распорядился предоставить льготы технопарку у Курского вокзала

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин распорядился предоставить льготы технопарку у Курского вокзала
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить льготы для создания технопарка возле Курского вокзала в городе. Об этом сообщили в пресс-службе главы города и столичного Правительства во вторник, 23 ноября, в ходе заседания президиума.

— Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту по созданию технопарка «Курский». Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — отметили в сообщении.

Присвоенный статус позволит технопарку уменьшить объем региональных налогов на четверть. При этом налоговая ставка на прибыль снизится с 17 процентов, до 13,5 процентов, имущественный налог аннулируется, а плата за аренду земли уменьшится на 99 процентов.

Строительство технопарка у Курского вокзала предусмотрено на Верхней Сыромятнической улице. До этого здесь располагался Московский насосный завод.

— Для размещения технопарка планируется строительство нового корпуса площадью 25,3 тысячи квадратных метров, в котором будут созданы «чистые» комнаты, центр прототипирования, коворкинг и лектории. Технопарк будет предназначен для размещения компаний, специализирующихся на проведении научных исследований и разработок, в том числе в сфере фармакологии, химической промышленности и IT, — заявили в пресс-службе.

В технопарке планируется создать около 200 рабочих мест. Общий объем инвестиции в проект составит более полутора миллиардов рублей.

— В настоящее время в Москве создано 46 технопарков (включая шесть инвестиционных приоритетных проектов по созданию технопарков) общей площадью более 2,4 миллиона квадратных метров. В них работают свыше 2 тысяч высокотехнологичных компаний, создано свыше 68 тысяч рабочих мест, — передает официальный сайт мэра Москвы.

Меры поддержки в отношении промышленных предприятий столицы расширят. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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