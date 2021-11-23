В Казани задержали школьника, планировавшего устроить массовое убийство

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В Казани задержали несовершеннолетнего, который планировал напасть с винтовкой на местную школу. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает ФСБ.

Дома у правонарушителя нашли пневматическую винтовку и средства связи, в которых молодой человек искал информацию о том, как переделать свое оружие в боевое.

Согласно показаниям подростка, к акту нападения его склонял пользователь сети из Украины по имени Ярослав Овсюк. Он якобы обещал подростку вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

В отношении мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц», передает Интерфакс.

До этого похожий инцидент произошел в поселке Сарс. Мальчик пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок. Его задержали.

На тот момент в здании находилась только вахтерша. По уточненным данным, пострадал один человек.

Отмечается, что стрелком оказался 12-летний учащийся этой школы, который пришел в нее с охотничьим ружьем «Сайга». По предварительным данным, оно принадлежит отцу мальчика. Он мог устроить стрельбу из-за мести однокласснице.