Проездному билету «Тройка» в Туле исполнился один год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С момента введения проездных карт «Тройка» в общественном транспорте Тулы и Тульской области прошел один год. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что регион первым решил присоединиться к московской системе оплаты проезда.

— Наши с вами результаты: больше трех миллионов совершенных поездок; больше тысячи транспортных средств принимают карту «Тройка» к оплате; на 70 процентов увеличился объем учитываемых платежей в автоматизированной системе оплаты проезда Тульской области, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что введение карты «Тройка» в регионе упростило жизнь пассажиров и позволило им сэкономить около четырех миллионов рублей.

— Единый билетный носитель позволяет свободно перемещаться между двумя регионами, не задумываясь об оплате проезда. Мы видим, что 25 процентов жителей региона используют карту «Тройка» и в Туле, и в Москве. Мы благодарны нашим коллегам из Тулы за ежедневную работу и активное участие руководства региона во всех вопросах, — заключил заммэра.

22 ноября в Москве выпустили проездные карты «Тройка» с необычным дизайном в честь парка «Земля леопарда» в Приморском крае.