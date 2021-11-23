Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичных автомобилистов предупредили о вероятном гололеде на дорогах города

Виктория Сикерина

Город
Столичных автомобилистов предупредили о вероятном гололеде на дорогах города
Зимняя дорога / Фото: Анна Быкова

Из-за существенного снижения температуры в ночное время суток на дорогах Москвы появляется гололедица. Водителей предупредили о непогоде и посоветовали внимательно следить за транспортным движением. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу во вторник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что в случае образования гололеда автомобилистам следует снизить скорость, держать дистанцию с другими машинами и избегать резких поворотов и виражей.

— Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Напомним, что манера управления автомобилем в межсезонье и зимнее время года отличается от летней, — говорится в сообщении Дептранса.

23 ноября в столице официально завершился мотосезон официально завершился в столице. В Департаменте транспорта порекомендовали любителям мотоциклов не выезжать на дороги города зимой. Это может спровоцировать серьезные и даже смертельные дорожные аварии.

Так, в столичной ГИБДД зафиксировали 733 ДТП с участием мотоциклистов за 10 месяцев 2021 года. В происшествиях погибли 39 человек, а более 700 — получили травмы.

Читайте также:
предупреждение горожан гололед Автомобили
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте