Столичных автомобилистов предупредили о вероятном гололеде на дорогах города

Зимняя дорога / Фото: Анна Быкова

Из-за существенного снижения температуры в ночное время суток на дорогах Москвы появляется гололедица. Водителей предупредили о непогоде и посоветовали внимательно следить за транспортным движением. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу во вторник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что в случае образования гололеда автомобилистам следует снизить скорость, держать дистанцию с другими машинами и избегать резких поворотов и виражей.

— Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Напомним, что манера управления автомобилем в межсезонье и зимнее время года отличается от летней, — говорится в сообщении Дептранса.

23 ноября в столице официально завершился мотосезон официально завершился в столице. В Департаменте транспорта порекомендовали любителям мотоциклов не выезжать на дороги города зимой. Это может спровоцировать серьезные и даже смертельные дорожные аварии.

Так, в столичной ГИБДД зафиксировали 733 ДТП с участием мотоциклистов за 10 месяцев 2021 года. В происшествиях погибли 39 человек, а более 700 — получили травмы.